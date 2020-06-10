Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании назначил уполномоченного президента по земельным вопросам Романа Лещенко главой Госгеокадастра.

Лещенко закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в университете имени Тараса Шевченко.

Также, фермер и депутат Жашковского районного совета (Черкасская область - Ред.) Роман Лещенко в октябре 2019 года был назначен Владимиром Зеленским на внештатную должность уполномоченного по земельным вопросам.

Напомним, 25 мая правительство уволило Дениса Башлыка с должности главы Госгеокадастра, который возглавлял ведомство с ноября 2019 года и был назначен на должность по итогам открытого конкурса.

Стоит отметить, что Кабмин утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса. В ЕС раскритиковали такую практику.