Сегодня, 10 июня, у школах Украины стартовала инвентаризация учебников. Это следует из документа за подписью и.о. министра образования Любомиры Мандзий.

Мероприятия проводятся, что перераспределить книги между школами. Ведь со следующего года обучать на русском языке в Украине больше не будут. В русских школах украинских книг нет, и с ними должны поделиться другие.

Впрочем, родители сообщают, что пока обеспечивать учебниками их детей не торопятся и просят приобрести их самостоятельно. То есть за принудительную украинизацию они должны будут еще и заплатить со своего кармана.

Разбирались, как русские школы переводят на украинский язык обучения.

Всеукраинская инвентаризация учебников

Сегодня родительница Алла Колесникова из Одессы опубликовала в популярной Facebook-группе "Батьки SOS" сообщение, в котором поделилась сложностями, возникшими из-за перехода всех русских школы страны на украинский язык.

Ее сын учится в местной школе №51.

"Если в школе вашего ребенка объясняют, что в связи с переходом русских школ на украинский язык обучения учебников нет, надо купить, попросите официальный документ МОН, подтверждающий отсутствие учебников", - пишет Колесникова.

Этот документ Министерства образования Алла Колесникова прилагает к своему посту. Письмо датировано 29 мая этого года за подписью и.о. министра образования Любомиры Мандзий. Его чиновница адресует руководителям областных департаментов образования, Киевской горадминистрации.

В нем говорится, что с 2020-2021 учебного года все учащиеся, которые принадлежат к национальным меньшинствам Украины (то есть русскоязычное население), переходят на украинский язык обучения. Это регламентировано законами "Об образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (более известный как закон о тотальной украинизации).

Суть письма Мандзий в том, что она ставит перед фактом о централизованном проведении с 10 по 29 июля инвентаризация фондов для обеспечения учебниками, которые напечатаны на украинском языке.

По результатам инвентаризации, сообщает Любомира Мандзий, предусматривается перераспределение учебников между административно-территориальными единицами. То есть из украинских школ должны передать книжки в русские школы, где с нового учебного года тоже будут преподавать почти все предметы на мове.

В письме не говорится о том, что за недостающие учебники надо платить родителям, а только рекомендует начать опись книг, которыми можно поделиться другими школами.

Однако, как утверждает выше мама из Одессы, в их школе учебники предлагают именно купить. То есть библиотечных фондов после инвентаризации на всех не хватает. Видимо, перевести русскоязычных школьников на украинский язык решили побыстрее - не глядя на то, что школы элементарно не готовы, а нужное количество литературы - не отпечатано.

Таким образом складывается сюрреалистическая ситуация. Русскоязычные родители должны будут оплатить украинские книжки, по которым они далеко не всегда хотят учить своих детей. Ведь те, кто остался на данный момент в русской школе, скорее всего сделал это сознательно - украинских учебных заведений сейчас очень много.

Теперь родители могут понести солидные расходы, потому что учебники сейчас стоят дорого. Украинский язык для 5 класса авторства Заболотного - 150 гривен. Это только один учебник, а нужен целый комплект. И только для одного ребенка, а их может быть у родителей несколько.

Закрытие русских школ так и не отложили

Курс на закрытие школ с русским языком обучения был взят еще при власти Порошенко и Ко. Это норма прописана в законе "Об образовании", который был принят в 2017 году.

Немалая часть электората Зеленского - русскоязычные украинцы. За него они голосовали в том числе для исправления законов, которые ущемляют их права. Это не фигура речи: ущемлением прав закрытие русских школ назвала Венецианская комиссия - главный международный арбитр по подобным вопросам.

Вскоре после вступления в должность Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию, где на вопрос о закрытии русских школ отвечал уклончиво. Мол, не успел еще вникнуть в вопрос.

После его назначения прошло более года. С тех пор Зе не только не отменил самые скандальные нормы украинизаторского закона, но и подписал свой - о среднем образовании. Которым русские школы уничтожаются как класс. То есть это "достижение" уже в копилке лично Владимира Зеленского.

Доля предметов, читаемых на русском языке, после начальной школы не может превышать 20%. И это явная дискриминация в отношении других нацменьшинств.

Так, детям, которые учатся на языках Евросоюза (английский, польский, венгерский и другие), доля украинского языка с 5 класса до 9 постепенно повышается с 20 до 40%. А для коренных народов, коими признаны в том числе крымские татары, можно до конца школы изучать все предметы на родном языке.

Власти обосновали это тем, что русскоязычные, мол, находятся в своей языковой среде, поэтому не пострадают. Кроме того, у них есть государство, которое защищает интересы русского языка в мире (Россия), а у крымских татар нету.

Правда, эта странная логика - как, интересно, должна РФ защитить на территории Украины интересы русскоязычных? - не нашла поддержки в Евросоюзе. Венецианская комиссия назвала этот подход дискриминационным и призвала принять отдельный закон, который защищает права нацменьшинств.

Однако к этому власти еще не приступали. А на недавней пресс-конференции Зеленский так и не ответил на вопрос журналиста, зачем закрывают русские школы.

Единственные уступки, на которые власть пока готова идти - это тем же венграм, которые блокируют движение Украины в НАТО, требуя дать своим нацменьшинствам в Украине еще больше языковых прав. Соблюсти же права русскоязычных у Зеленского опасаются из-за протестов националистов.

Правда, здесь для президента палка о двух концах. Принудительная украинизация школ, которая начнется уже в сентябре, может серьезно ослабить поддержку президента в русскоязычных регионах. Поэтому не исключено, что накануне октябрьских выборов власть сделает какие-то шаги в сторону языковой либерализации.

По крайней мере, такое разговоры в правящей партии идут. Детальнее о них - в материале "Страны" "Ближе к выборам нужно менять". Будут ли власти переписывать законы об украинизации.