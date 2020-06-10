Украина, получив финансирование Международного валютного фонда в рамках новой программы кредитования Stand-by, проиграла по всем переговорным позициям.

Об этом в интервью "Стране" рассказал экс-министр финансов Украины Игорь Уманский.

- Насколько новая программа кредитования от МВФ выгодна или не выгодна Украине? И почему мы так и не получили финансирование по программе борьбы с коронавирусом?

- Мы взяли деньги в рамках программы Stand-by, хотя изначально переговоры шли по другой программе - EFF. Программа для преодоления коронавируса - это вообще третья, отдельная история, по ней Украина запрос не делала. Причина проста: МВФ доходчиво объяснил, что двух программ одновременно быть не может.

Одна из опций, которую я в свое время рассматривал, - попросить у МВФ сначала "коронавирусные" деньги (наша квота - 1,4 млрд долларов), а после этого обратиться за основной программой. Параллельно две программы получать нельзя.

- МВФ вашу идею не одобрил?

- Нет, МВФ сказал, мол, давайте вы не будете просить сначала одну программу, потом вторую, а получите одну, но увеличенную. То есть не 5,5 млрд долларов, а 8 млрд долларов.

- Но в итоге мы получили не 8, не 5,5 а 5 млрд.

- Да. В итоге мы не имеем EFF, а имеем stand-by - то есть даже не 5,5 млрд, как было заявлено и обещано изначально, а 5 млрд долларов. Более того, мы получили деньги по другой программе. Упрощенно: Stand-by - антикризисная, EFF - это программа о структурных реформах. Соответственно, в программе Stand-by не должно быть элементов структурных реформ. А они там есть. Там есть и структурные маяки, и антикризисные. Например, закон про рынок земли, антикоррупционное законодательство. Туда “всунули” и то, и то. Если уже мы получили Stand-by, тогда по идее надо было нам настаивать, чтобы оттуда убрали пункты, которые к Stand-by не имеют отношения. Не убрали. Мы проиграли по всем переговорным позициям.

- Насколько пункты нового меморандума обязательны к исполнению? На чем настаивает МВФ?

- По выполнимости - тут все будет зависеть от доброй воли украинской власти. Есть пункты, по которым в МВФ уперлись и настаивают на выполнении. По некоторым вещам можно вести переговоры. По бюджетному дефициту на этот раз в МВФ были невозможно гибкими. А в чем они не гибкие - так это Нацбанк и тарифы. Более того, МВФ под диктовку НАК «Нафтогаз» прописал дополнительные пункты по поднятию тарифов на отопление, которых не было раньше. По открытию рынка земли МВФ настаивал просто на принятии закона, но не тотальном открытии всего и распродаже. Они не сильно лезли в суть того, что было по факту принято. То, что там написано, является частью программы с Мировым банком. А вот Мировой банк уже выкручивает руки по конкретным нормам и положениям законодательства по земле.

- На что конкретно пойдут деньги, которые Украина получит сейчас от МВФ?

- Кредит Stand-by идет на финансирование дефицита бюджета. Золотовалютные резервы - это по большому счету бухгалтерское понятие. Деньги попадут на счета казначейства, а они находятся в Нацбанке. Соответственно, валютные активы, в том числе эти, до момента их использования, с точки зрения бухгалтерии, будут считаться как часть золотовалютных резервов (ЗВР). То есть они временно упадут в ЗВР, а потом будут расходоваться по общей процедуре.

- На что именно?

- У Минфина достаточно большие погашения в этом году - и по суммам, и по процентам. Скорее всего, Минфин не будет менять валюту на гривну, а будет хранить для погашения долгов. Деньги от МВФ, грубо говоря, попадут в общий котел. Бюджет - это же как бочка с водой. Вы взяли ведро с водой - это налог на прибыль, - вылили в эту бочку. Взяли второе ведро - это НДС, - вылили в бочку. Взяли третье ведро - например, кредит от МВФ, - тоже вылили в бочку. Три ведра вы вылили, а потом уже нереально определить, из какого именно ведра та вода, которую вы чашкой из бочки зачерпнули. Там нет привязки. Это просто общая бочка с водой. Эти деньги от МВФ просто идут в бюджет.

Напомним, "Страна" публиковала 13 условий, под которыми подписались Зеленский и Шмыгаль для получения нового кредита от МВФ.

Также мы писали, что МВФ уже отправил Украине первый транш в размере $2,1 млрд.