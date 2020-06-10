Обладательница 13-го размера груди украинка Мила Кузнецова готовится к дебюту в смешанных единоборствах (MMA, в простонародии - "бои без правил" - Ред.) - ее первый турнир состоится в сентябре 2020 года в Таиланде.

Об этом сообщает "Чемпионат.com".

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором", - сообщила Кузнецова.

Известно, что она участвовала в модельном конкурсе Miss Universe Plus Size - 2019. Теперь девушка проведет презентационный поединок в ММА. До этого она высказывала намерения заняться боксом, но ей посоветовали начать со смешанных единоборств.

Мила Кузнецова. Фото: instagram.com

"Мила проведет показательный бой. Ищем для нее соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка", - говорят организаторы.

Организатором мероприятия выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес. Он рассказал, что рассчитывает пригласить на вечер MMA бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Гонорары участникам турнира планируют выплачивать в криптовалюте.

Ранее "Страна" писала о том, что Макгрегор в третий раз заявил о завершении карьеры в ММА.

Также мы сообщали, что девушка в хиджабе из Ирана дебютировала в ММА и проиграла удушающим.