Украинка с 13-м размером груди решила уйти в бои без правил. Фото
Обладательница 13-го размера груди украинка Мила Кузнецова готовится к дебюту в смешанных единоборствах (MMA, в простонародии - "бои без правил" - Ред.) - ее первый турнир состоится в сентябре 2020 года в Таиланде.
Об этом сообщает "Чемпионат.com".
"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором", - сообщила Кузнецова.
Известно, что она участвовала в модельном конкурсе Miss Universe Plus Size - 2019. Теперь девушка проведет презентационный поединок в ММА. До этого она высказывала намерения заняться боксом, но ей посоветовали начать со смешанных единоборств.
Мила Кузнецова. Фото: instagram.com
"Мила проведет показательный бой. Ищем для нее соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка", - говорят организаторы.
Организатором мероприятия выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес. Он рассказал, что рассчитывает пригласить на вечер MMA бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Гонорары участникам турнира планируют выплачивать в криптовалюте.
Ранее "Страна" писала о том, что Макгрегор в третий раз заявил о завершении карьеры в ММА.
Также мы сообщали, что девушка в хиджабе из Ирана дебютировала в ММА и проиграла удушающим.