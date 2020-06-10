В Германии призывают воздержаться от поездок в Украину и еще более 160 стран за пределами ЕС до 31 августа. Такое решение приняли на заседании правительства, оценив эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса внутри государств.

Об этом сообщает DW.

Так, согласно решению, принятому Кабмином в Берлине, в среду, 10 июня, срок действия соответствующего предостережения продлен до 31 августа.

Отмечается, что возможны исключения для стран, где ограничительные меры привели к существенному сдерживанию болезни Covid-19. При этом будут учитывать статистику по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены и меры безопасности для туристов.

Сообщается, что на прошлой неделе правительство ФРГ отменило карантинные ограничения в отношении 31 европейской страны, в том числе 26 стран ЕС, Великобритании, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна.

Так, для 29 из этих государств предостережение отменяется с 15 июня, а для Испании и Норвегии - позже, поскольку в этих странах все еще действуют ограничения на въезд.

Ранее мы сообщали, в Германии отменили обязательный карантин для приезжающих из Великобритании и стран Евросоюза. В соответствии с договоренностью, въезжающим в ФРГ из регионов с высоким уровнем заражения будут только рекомендовать пройти домашний карантин.

Также "Страна" писала, что с 15 июня Австрия и Германия откроют общую границу.