По состоянию на среду, 10 июня, Киев и шесть областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина. В этих регионах показатель инцидентности, то есть числа новых случаев заболевания Covid-19, превышает уровень, установленный Кабмином для снятия ограничений.

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная в Facebook Кабинета министров.

Отметим, что ранее правительство установило три условия для смягчения карантина в регионах:

Инцидентность - число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последнюю неделю. Этот показатель должен быть менее 12. Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:

Черновицкая область (инцидентность - 34,95)

Волынская область (инцидентность - 24,73)

Ровенская область (инцидентность - 21,60)

Львовская область (инцидентность - 18,28)

Закарпатская область (инцидентность - 16,91)

Житомирская область (инцидентность - 15,99)

Киев (инцидентность - 15,06)

Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.

Также мы писали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.