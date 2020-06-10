Киев и 6 областей Украины не готовы смягчать карантин. Фото: "Страна"

По состоянию на среду, 10 июня, Киев и шесть областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина. В этих регионах показатель инцидентности, то есть числа новых случаев заболевания Covid-19, превышает уровень, установленный Кабмином для снятия ограничений. 

Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная в Facebook Кабинета министров. 

Отметим, что ранее правительство установило три условия для смягчения карантина в регионах:

  1. Инцидентность - число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последнюю неделю. Этот показатель должен быть менее 12. 
  2. Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. 
  3. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.

Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: 

  • Черновицкая область (инцидентность - 34,95)
  • Волынская область (инцидентность - 24,73)
  • Ровенская область (инцидентность - 21,60)
  • Львовская область (инцидентность - 18,28)
  • Закарпатская область (инцидентность - 16,91)
  • Житомирская область (инцидентность - 15,99)
  • Киев (инцидентность - 15,06)

Готовность регионов к смягчению карантина. Инфографика: Facebook Кабмина

Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.

Также мы писали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.

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