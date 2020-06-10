Появилось карта готовности Украины к смягчению карантина. Киев и 6 регионов не могут снимать ограничения
По состоянию на среду, 10 июня, Киев и шесть областей Украины не готовы к дальнейшему смягчению карантина. В этих регионах показатель инцидентности, то есть числа новых случаев заболевания Covid-19, превышает уровень, установленный Кабмином для снятия ограничений.
Об этом свидетельствует инфографика, обнародованная в Facebook Кабинета министров.
Отметим, что ранее правительство установило три условия для смягчения карантина в регионах:
- Инцидентность - число новых случаев коронавируса на 100 тысяч населения за последнюю неделю. Этот показатель должен быть менее 12.
- Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест.
- Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.
Так, на сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:
- Черновицкая область (инцидентность - 34,95)
- Волынская область (инцидентность - 24,73)
- Ровенская область (инцидентность - 21,60)
- Львовская область (инцидентность - 18,28)
- Закарпатская область (инцидентность - 16,91)
- Житомирская область (инцидентность - 15,99)
- Киев (инцидентность - 15,06)
Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.
Также мы писали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.
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