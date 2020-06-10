"В нужное время можем привести всех в чувство". Лукашенко отрицает возможность Майдана в Беларуси
Пока жители Беларуси выходят на акции протеста против власти с тапками в руках, президент страны Александр Лукашенко уверен, что "майдана" не случится.
Об этом в среду, 10 июня, сообщило БЕЛТА по итогам совещания главы государства по вопросам предвыборной кампании и работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
"Все, что ЦИК попросит, мы должны оказать эту поддержку", - сказал глава государства в присутствии председателя ведомства Лидии Ермошиной.
Также Лукашенко обсудил с главой ЦИК обстановку перед выборами президента, намеченными на 9 августа этого года.
"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - заверил Лукашенко.
Напомним, что 3 июня беларуский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны, подписав соответствующий указ.
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