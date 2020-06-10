Сегодня бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований, как в итоге оказалось, для вручения подозрения по делу о незаконном назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Страна" разобралась, что это за дело и что грозит Порошенко, если его смогут довести до суда.

Прочитав фабулу дела, стало ясно, что это вовсе не коррупционный скандал, госизмена или какое-либо еще громкое дело. Порошенко подозревают в формальном нарушении при назначении первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Как выяснила "Страна", основная претензия к Порошенко состоит в том, как он назначил Семочко на этот пост, а именно без соответствующего решения СНБО.

Отметим, что по этому делу также проходит и тогдашний глава СВР Егор Божок, который сейчас занимает кресло замминистра иностранных дел. Он тоже получил подозрение, однако его даже не отстранили от занимаемого поста: суд решил, что позиция следствия недостаточно аргументирована. Сам Божок во время суда заявил, что у него не было полномочий, чтобы оспорить президентский указ.

Подробнее об этом деле и о том, сядет ли в итоге Порошенко, можно прочитать в нашем материале "Первая "пидозра" Порошенко".

Напомним, в среду, 10 июня, Порошенко явился на допрос в ГБР якобы по "картинному делу". Как выяснилось позже, вместо этого детективы ГБР решили вручить ему подозрение по делу о назначении Семочко.