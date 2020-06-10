За период коронавирусного карантина самым тяжелым месяцем для ресторанов стал апрель - выручка украинских предприятий общественного питания составила лишь 26% от той, что фиксировалась в феврале. После открытия летних площадок в Украине она составила 50% от докризисного периода.

Об этом говорится в результатах исследования компании по автоматизации ресторанов Poster.

Отмечается, что после ослабления карантина во второй половине мая возобновили свою работу 70% заведений общественного питания.



"Средняя выручка после открытия летних площадок составила 50% от докризисного периода. Для сравнения, в начале апреля эта цифра составила 33% и 22% соответственно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что за четыре недели апреля-мая падение обращения в небольших ресторанов среднего и низкого сегмента составила в среднем 58%, в баров - 53% по сравнению с четырьмя неделями в карантин. Бургеные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кафе с этот период в среднем потеряли 12% от докарантинних продаж.

Меньше просели заведения, и в карантин работали только на доставку, - на 4% ", - сообщили в Poster.



Исследование компании Poster базируется на операционных данных около 4000 заведений Украины. Считается, что заведение не остановил работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина.

Ранее мы сообщали, что за время карантина 62% ресторанов прекратили свою работу.