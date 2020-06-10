Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Парад Победы в Москве, который из-за эпидемии коронавируса перенесли на 24 июня. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, передает ТАСС.

Также в Кремле подтвердили участие и других гостей в параде Победы 24 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина , Дмитрия Пескова, к настоящему моменту подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии.

"Но целый ряд лидеров также получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день", — сказал Песков.

Также представитель Кремля объяснил, почему на праздник не пригласили президента Украины Владимира Зеленского. По словам Пескова, акцент делали на возобновлении приглашений главам государств СНГ.

"Украина не является де факто и во многом де юре частицей СНГ", - заявил Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что в "ДНР" хотят провести военный парад одновременно с Москвой 24 июня.

Также мы сообщали, что подхвативший коронавирус армянский премьер Пашинян решил поехать к Путину на парад Победы.