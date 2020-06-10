В четверг, 11 июня, в большинстве областей Украины по-прежнему будет стоят жара, а в западных регионах ожидаются грозовые дожди, которые местами могут переходить в ливни. Снижение температуры на большей части территории страны ожидается к выходным 13-14 июня.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным Диденко, дожди в западных областях 11 июня будут обусловлены воздушными потоками, которые будут сходиться в одну точку или линию. Вдоль этой линии скапливаются дождевые облака, выпадают дожди и гремят грозы. Местами дожди могут переходить в ливни, возможны шквалы.

"Еще один островок неустойчивой погоды - циклончик Octavia над Черным морем. Он закинет немного дождей в Турцию, немного к нам, в Крым", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, на остальной территории Украины - область повышенного атмосферного давления, ожидается сухая ясная погода. Жара 11 июня в Украине будет доминировать, днем ​​+29...+35 градусов, на западе свежее, +24...+28 градусов. В ночные часы ожидается +17...+22 градуса, в западных областях +13...+18 градусов. Ветер в Украине будет восточным, небольшим или умеренным. В Киеве в четверг ожидается +31...+33 градуса, без осадков.

"Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха", - сообщила Наталья Диденко.

Напомним, сегодня, 10 июня, Украина с +35 градусами стала самой жаркой страной Европы.

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