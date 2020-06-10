Материалы о нарушении карантина президентом Украины Владимиром Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком переданы в суд. Если противоправное посещение кофейни во время действия ограничительных мер будет доказано, каждому из них придется заплатить штраф. Эта же мера наказания может быть применена и к владельцу заведения.

Об этом в среду, 10 июня, информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В результате проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - сообщили в ведомстве.

В статье 44-3 КоАП Украины предусмотрено, что подобное нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 000 до 34 000 грн.

Почти все, находившиеся с президентом, включая его самого - должностные лица. То есть каждому нужно заплатить минимум 34 тысячи штрафа + как минимум столько же должен отдать владелец кафе.

Стоит отметить, что сегодня Зеленский посетил Чернигов, и во время беседы с журналистами отреагировал на штраф от полицейских.

"Можно снять маску, так лучше слышно, а то будет, как в Хмельницком, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали", - сказал гарант Конституции.

Напомним, во время рабочей встречи в Хмельницком 3 июня президент Украины сделал кофе-брейк в местной кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин в соответствии с постановлением Кабмина. Судя по обнародованным фото, первые лица государства большой компанией (свыше 5 человек) устроились внутри заведения, чтобы выпить эспрессо.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда украинские власти не придерживаются карантина. Так, в апреле журналисты засняли, как в столичное заведение "Велюр", которым владеет ресторатор и депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.