"ДНР" и "ЛНР" не открыли блок-посты с Украиной 10 июня. В этот день Украина на три часа в день (с 11 до 14 часов) открыла работу двух КПВВ - Марьинка (Донецкая область) и Станица Луганская.

О том, что открываться линия разраничения не будет еще вчера сообщили сами "республики", назвав решение об одностороннем открытии со стороны Украины "провокацией"

О том, что выехать из "республик" сегодня было нельзя, сообщают местные жители в телеграм-каналах, где обсуждается пересечение КПВВ.

Судя по их данным, сегодня с утра очередь из автомобилей столпилась перед КПВВ "Марьинка", который должен был начать работу с украинской стороны в 11 часов утра.

"Съездил на разведку в Марьинку из Донецка. Машин до моста. Что интересно очередь одна, без льготной. Пеших почти весь павильон. ОБСЕ была и ничего не узнала от вояк. Говорят нет приказа. Одного чела пропустили с разрешением от штаба, вроде литовец. Некоторые собираютя стоять до упора (я так понимаю до 20:00). Ночевать вроде желающих нет. Всем кто стоит там на жаре спасибо за упорство!", - пишет один пользователь.



Позже другой дончанин сообщил, что "с Марьинки все разъехались".

С украинской стороны тоже скопились очереди, сообщила сегодня Госпогранслужба.

Там заявили, что по состоянию на 8:30 возле КПВВ "Станица Луганская" собралось 45 чел., возле "Марьинки" – 55 транспортных средств и около 90 чел., в том числе дети и пожилые люди.

Однако никто из них не смог перейти границу. Со стороны "республик" она по-прежнему закрыта.

Как сообщала "Страна", Украина с 10 июня открыла два КПВВ на Донбассе, которые будут работать три часа в день. Сепаратисты "ДНР" и "ЛНР" в свою очередь заявили, что из-за коронавируса работу блок-постов пока запускать не будут.