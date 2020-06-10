Депутат Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Билан обнародовал в своем Facebook обращение к Зеленскому, в котором предложил взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы "защититься от нападения Венгрии и России".

Поводом для обращения стали планы по новому административному делению на Закарпатье, где образуется большой "венгерский" район с центром в Берегово.

"Сегодня - Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России - так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей", - написал депутат.

Далее он поэтапно расписывает, что Украина должна сделать, чтобы не допустить "вторжения".

"Поручить "Энергоатому" совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых "грязных" бомб, как средства сдерживания внешнего агрессора.

Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация. Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров "первой волны мобилизации".

Передать им созданные "грязные бомбы" с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)", - пишет Билан в обращении.

Обращение Билана к Зеленскому. Фото: Facebook Билана

Депутат подтвердил, что это действительно его обращение.

"Создание "венгерского" района на Закарпатье, приведет к вооруженному конфликту и потери части территории Украины, - сказал Билан. - Такое образование планируется не по территориальному, а по этническому принципу. Что является бомбой замедленного действия. Этап первый: побудить власти Украины такой район создать. Этап второй: вливая значительные финансовые ресурсы (при поддержке России) на финансирование ультраправых группировок "венгерского" района Закарпатья, создать основу для этнического конфликта. Этап третий: введение войск государства Венгрия в Закарпатье с целью защиты этнического населения. Этап четвертый: потеря государством Украина - Закарпатья. Чтобы этого не допустить, мы должны осознать факт, что "Старая Европа" стала на колени перед Россией и кроме "импотентных" деклараций об обеспокоенности, от нее (Старой Европы) ничего не следует ожидать".

Также депутат потребовал созвать внеочередную сессию по "венгерскому" вопросу, но мэр Сергей Надал не дал согласия. Билан объясняет это тем, что тому якобы пообещали новый мэрский срок от "Слуги народа".