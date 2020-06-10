Бывший президент Украины Петр Порошенко, который приехал в Офис генпрокурора, вместе со своими адвокатами требовал, чтобы ему вручила подозрение лично генпрокурор Ирина Венедиктова, а не уполномоченные ею прокуроры.

Прямая трансляция визита Порошенко в ГБР велась в Facebook.

Однако Венедиктова решила этого не делать. Поэтому Порошенко со своей свитой оставался в здании Офиса генпрокурора и требовал, чтобы к нему вышла Венедиктова с подозрением.

"Еще одна позиция – это преследование оппозиции. Это уже переходит все рамки. Вы пытаетесь препятствовать моей деятельности", - сказал экс-президент, обращаясь к генпрокурору.

В свою очередь Венедиктова уточнила, не пришел ли Порошенко к ней "просто выговориться".

В ответ на замечание о политической подоплеке уголовного преследования, генпрокурор заверила: "Давления на оппозицию нет. Мы действуем в рамках уголовного процессуального кодекса".

После непродолжительного общения с нардепами, выслушав их замечания в адрес работы ГБР и Офиса генпрокурора, в частности, о неправомерности вручения подозрения Порошенко, Венедиктова покинула кабинет, в котором проходила встреча. При этом Порошенко и его адвокаты утверждают, что подозрения подобного рода должно вручаться лично генпрокурором, а не по его поручению.

После этого Порошенко и его группа поддержки решили уйти из кабинета Венедиктовой, так и не дождавшись, чтобы она лично вручила подозрение. Бывший глава Украины покинул здание.

По словам Порошенко, по закону, якобы генпрокурор обязана принимать участие в процедуре уведомления о вручении подозрение нардепу.

"Мы в любое время готовы приехать для получения подозрения. Мы уверены, что по сегодняшним действиям госпожа Венедиктова получила конкретное указание из ОП, а именно от Зеленского. Таким образом Венедиктова хочет вручить подозрение двоим президентам - Порошенко и Зеленскому", - предрек Порошенко.

После выступления Порошенко в сопровождении множества охранников сел в бронированный Mercedes и уехал.

Отметим, что судя по всему экс-президент уверен, что он так и не получил подозрение. Хотя Генпрокуратура считает иначе.

Позже ситуацию прокомментировал юрист Андрей Портнов. Он заявил, что слова Порошенко о том, что подозрение ему должна вручить лично генпрокурор не соответствуют действительности.

"Фигурант заявил сегодня на встрече с Генеральным прокурором, что она должна было лично вручать ему подозрение. Как и присуще Порошенко, он врет. Закон предусматривает возможность поручить эту функцию другому прокурору", - пишет Портнов в своем Телеграм-канале.

По его словам, за такую возможность для генпрокурора проголосовала сама фракция Порошенко "Европейская солидарность".

"И может такого полномочия у главного прокурора и не было бы, если фракция Порошенко Европейская Солидарность сама не проголосовала за неё в УПК. Пожинайте свои труды, главный государственный и военный преступник", - написал юрист.

К такому же выводу пришел и адвокат Ростислав Кравец. В своем канале в Telegram он напомним, что недавно Большая палата Верховного суда приняла постановление о том, что несмотря на прямые нормы УПК, вручать подозрение нардепам может кто угодно по доверенности.

"Ему (Петру Порошенко - Ред.) наверное не успели рассказать, что созданная им и до сих пор контролируемая вместе с посольством США, на мой взгляд, Большая палата Верховного суда (без Украины) совсем недавно приняла постановление, суть которого сводится к тому, что несмотря на прямые нормы УПК, вручать подозрение специальному субъекту (нардепы, судьи, адвокаты и т.д.) может кто угодно по доверенности, а не только Генпрокурор", - написал Кравец.

Адвокат считает, что Порошенко не думал, что этим могут воспользоваться против него самого.

"Вот как бывает, когда по указке из-за границы и личных амбиций насилуешь Закон да еще и в помощники берешь не очень грамотных товарищей. Научная степень при отсутствии практики и опыта, и практическое применение Закона, две большие разницы. Доказано за два с половиной года существования Верховного суда (без Украины). Ждем новых бумерангов. А они, как показывает мировая история, обязательно будут и во множественном количестве. Депутаты и судьи должны понимать, что ломание Законов через колено, рано или поздно может вернуться персонально к каждому", - пишет он.





Напомним, сегодня Порошенко прибыл на допрос в ГБР якобы по "картинному делу". Как выяснилось позже, вместо этого детективы ГБР решили вручить ему подозрение по делу о назначении Семочко.

Также "Страна" подробно анализировала, сядет ли экс-президент на десять лет за назначение Семочко в разведку.