На заседании в среду, 10 июня, Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук.

Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан.

По его словам, Кабмин назначил Ирину Ивановну Ставчук первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов. Также на нее были временно возложены обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Отметим, что Ирина Ставчук с осени прошлого года являлась заместителем министра экологии. Ей 39 лет, до с декабря 2005 года по август 2017-го она работала координатором проекта по изменению климата, заведовала климатическим отделом Национального экологического центра Украины. С октября 2017 была исполнительным директором общественной организации "Центр экологических инициатив "Экодия".

Напомним, 3 июня Кабмин внес в Раду проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром экологии.

Однако на следующий день Рада не стала утверждать кандидатуру Абрамовского на пост главы Минэкологии. Сообщалось, что его поддерживала не все депутаты фракции "Слуги народа".