Стриминговый сервис HBO Max временно убрал с платформы фильм "Унесенные ветром" из-за массовых антирасистских протестов в США, которые вспыхнули после убийства темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицией Миннеаполиса.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Фильм "Унесенные ветром" - продукт своего времени и изображает некоторые этнические и расовые предрассудки, которые, к сожалению, были обычным явлением для американского общества", - заявил представитель HBO Max. Он добавил, что такие изображения были ошибочным тогда и остаются ошибочными сегодня.

Отмечается, что сервис пообещал вернуть фильм без изменений, но "вместе с обсуждением исторического контекста и этих изображений".

Фильм "Унесенные ветром", снят в 1939 году, долгое время считался спорным из-за его изображения чернокожих и позитивного взгляда на рабство.

Чернокожая актриса Хэтти Макдэниел, снимавшаяся в нем, стала первой афроамериканкой, получившей "Оскар". В 1940 году ее наградили за лучшую женскую роль второго плана. Но из-за расовой сегрегации Макдэниел во время церемонии сидела отдельно от своих коллег по фильму.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на акциях протеста снесли и утопили в озере памятник Колумбу. Отмечается, что перед этим протестующие обвесили статую гирляндами и разрисовали. Один из протестующих держал табличку с надписью: "Колумб олицетворяет геноцид".

Кроме того, участники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, который жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.