В Госбюро расследований решили напомнить, что пятый президент Украины Петр Порошенко проигнорировал уже 25 допросов в ГБР и уклоняется от получения повесток даже по месту работы - в Верховной Раде Украины.

Правоохранители опубликовали видеоролик, в котором смонтировали сообщения различных телеканалов о неявках Порошенко на допрос. Также для наглядности использованы материалы из выступлений "95 квартала".

В видео говорится, что Порошенко неоднократно вызывали на допросы в ГБР в качестве свидетеля, но "несмотря на многочисленные уголовные производства, старые политики прикрываются своим политическим статусом", игнорируют допросы, используют политическое давление и прикрываются "порохоботами".

А между тем, своими неявками Порошенко препятствует выполнению статьи 2 КПК Украины о быстром, полном и непредвзятом расследовании и судебном рассмотрении с тем, чтобы каждый, кто совершил уголовное правонарушение был привлечен к ответственности в меру своей вины, говорится в видеоролике.

Напомним, что в среду, 10 июня, Петр Порошенко приехал в Госбюро расследований якобы для допроса по "картинному делу". Однако оказалось, что целью детективов ГБР было вручить подозрение Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки.

После этого Порошенко с сопровождающими пришел в кабинет генпрокурора Ирины Венедиктовой и устроил перепалку, которую транслировал в прямом эфире.