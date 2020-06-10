Кабмин одобрил выделение Министерству внутренних дел (МВД) денег на доплаты тем сотрудникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом в Украине.

Такое решение правительство приняло во время очередного заседания в среду, 10 июня.

Так, согласно решению Кабмина, деньги между силовыми ведомствами будут распределены следующим образом:

Аппарат МВД - 171 081 600 гривен

Нацгвардия - 125 105 500 гривен

Администрация Государственной пограничной службы - 103 774 700 гривен

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 51 302 500 гривен

Нацполиция - 2 249 861 000 гривен

Всего на нужды правоохранителей из коронавирусного фонда будет потрачено 2 701 125 300 гривен. Ожидается, что эти деньги пойдут на доплаты в 50% от зароботной платы сотрудников правоохранительных ведомств во время карантина.

Постановление Кабмина о выделении карантинной помощи для МВД. Фото: ГОНЧАРЕНКО в Телеграм

Напомним, вчера стало известно о том, что глава МВД Арсен Аваков направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо, в котором речь шла о необходимости выделить его ведомству около около 2,5 миллиардов гривен.

Ранее мы писали, что в прошлую пятницу депутаты Верховной Рады поддержали выделение денег из коронавирусного фонда на строительство дорог.