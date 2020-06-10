После пожара в Главном следственном управленим Национальной полиции, расположенном на Набережном шоссе, 25 в Киеве, в здании оперативно проводят ремонт, а документы сушат прямо на улице.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отметим, что из-за пожара в кабинетах ГСУ возникло сильное задымление, пожарные залили их водой, поэтому, как сообщали наши источники в МВД, многие документы пострадали. Их днем 10 июня сушат во дворе здания.

Близко подойти нельзя. Фотографировать документы не разрешают. Почему, что и как произошло, охрана, которая сейчас на смене, понятия не имеет.

"Давайте, чтобы мы с вами не ругались - уходите отсюда!" - сказал один из охранников корреспонденту "Страны".

На месте работает бригада строителей-ремонтников. Завозят стройматериалы. Видно, что здание внутри пострадало из-за пожара.

Отметим, ранее мы писали о том, что в производстве ГСУ Нацполиции находятся особо важные дела - к примеру, об убийстве Павла Шеремета или крупных хищениях. Наши источники не исключают, что в итоге некоторых томов недосчитаются. Сейчас там пытаются провести инвентаризацию. Есть предположение, что пожар устроили неслучайно и могут им прикрыть "продажу" материалов заинтересованным лицам.

Напомним, ранее полиция показала почти 250 томов по делу об убийстве Шеремета, которые будут изучать подозреваемые.