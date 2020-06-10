Внешние границы стран Европейского союза, которые были закрыты около трех месяцев из-за пандемии коронавируса, откроются с 1 июля. На этой неделе Еврокомиссия опубликует рекомендации для восстановления их работы.

Об этом со со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля сообщает ТАСС, в среду, 10 июня.

"Позже на этой неделе Еврокомиссия одобрит свою оценку и обнародует свой подход по постепенному снятию ограничений на внешних границах, начиная с 1 июля", - сказал он.

Напомним, Европейский союз закрыл внутренние и внешние границы с 17 марта, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса.

Стоит отметить, что Европа готовится открыть все границы до конца июня. В Еврокомиссии полагают, что сейчас ситуация с Covid-19 улучшается. В ЕС рады, что в некоторых европейских странах уже ослабляют пограничный контроль.