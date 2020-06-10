Бывший президент Украины Петр Порошенко явился в кабинет Генпрокурора Ирины Венедиктовой и ведет оттуда прямую трансляцию. На данный момент экс-глава государства задает вопросы главе Офиса Генпрокурора касательно возбужденного против него уголовного дела.

Трансляция ведется в среду, 10 июня, на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook.

Стоит отметить, что Порошенко явился в ОГПУ для получения подозрения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко на должность заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко лично от Ирины Венедиктовой.

Однако Генпрокурор заявила, что если Порошенко хочет получить подозрение, пусть получает у следователей и прокуроров, а не приходит к ней в кабинет. Кроме бывшего президента в кабинете у Венедиктовой находятся его соратники, в частности, депутаты от партии "Европейская солидарность".

Спустя полчаса дискуссий касательно законности решения Офиса Генпрокурора, Венедиктова попрощалась с Порошенко и депутатами его партии и покинула зал. При этом нардепы остались сидеть за столом в ее офисе и ведут разговоры о беспределе в правоохранительных органах.

Напомним, ранее Порошенко приехал со своими соратниками к зданию Офиса Генпрокурора.

До этого Порошенко приехал в Госбюро расследований якобы для допроса по "картинному делу". Однако оказалось, что целью детективов ГБР было вручить подозрение Порошенко по делу о назначении Семочко.