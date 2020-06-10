39-летний депутат Новомосковсковского горсовета (Днепропетровская область) Андрей Александрович, в квартире которого во вторник рано утром прогремел взрыв, скончался в больнице от полученных во время ЧП ранений. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

"Было сильное задымление. Квартира была полностью охвачена огнем. Со слов свидетелей, перед пожаром они слышали хлопок. Хлопок мог быть в результате каких-либо неправильных действий во время пользования газом и любыми другими вспыхивающими средствами", - сообщил начальник штаба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

Андрею Александровичу было 39 лет. Фото: facebook.com

Как рассказали в Нацполиции, хозяин загоревшейся после взрыва квартиры накануне сообщил знакомым, что собирается покончить с собой, поэтому главная версия полиции - самоубийство.

"Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания полагать, что это попытка самоубийства. По предварительным выводам экспертов, взрыв произошел в результате утечки газа", - отметила пресс-секретарь ГУНП Днепропетровской области Анна Старчевская.

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