По состоянию на среду, 10 июня, в Киеве 223 человека с коронавирусом находятся в больницах. Это наибольшее число госпитализированных пациентов за все время пандемии.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

По данным Кличко, среди госпитализированных киевлян с диагнозом Covid-19 - 9 детей. 56 человек, находящихся в больницах, в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус, среди которых 8 детей.

По данным мэра Киева, сейчас в столице наблюдается большое количество больных с пневмониями. Так, 408 пациентов лечатся в стационарах столичных медучреждениях, и только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека.

Кличко о количестве зараженных коронавирусом в больницах - с 04:40

Напомним, за минувшие сутки в Киеве коронавирусом заразились 57 человек, среди них - младенец, которому меньше года.

Также мы писали, что, по словам Кличко, на сегодня Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.