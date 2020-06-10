Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о незаконном назначении бывшим главой государства заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом в среду, 10 июня, информирует пресс-служба ведомства.

"По поручению Генерального прокурора прокуроры Офиса Генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь Порошенко, который приехал в Офис генпрокурора, заявил: "Вы могли видеть, как в ГБР абсолютно незаконно, человек который не представился, хотел вручить мне подозрение. Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали, чтобы показать им, что они нарушают закон", - экс-глава государства.

Напомним, Порошенко приехал со своими соратниками к зданию Офиса генпрокурора для того, чтобы лично встретиться с генпрокурором Венедиктовой для получения подозрения.

Ранее Порошенко приехал в Госбюро расследований якобы для допроса по "картинному делу". Однако оказалось, что целью детективов ГБР было вручить подозрение Порошенко по делу о назначении Семочко.