Днем в среду, 10 июня, Петр Порошенко приехал в Офис генерального прокурора.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Вы могли видеть как в ГБР абсолютно незаконно, человек который не представился, хотел вручить мне подозрение. По делу, которое экс-генеральный прокурор Рябошапка назвал юридическим трэшем. Которое связано с конституционным правами президента про назначение заместителя главы Службы внешней разведки. Есть множество экспертиз, которые подтверждают, что я действовал рамках Конституции. Мы здесь, чтобы продемонстрировать, что мы ничего не боимся, мы приехали, чтобы показать им, что они нарушают закон",- заявил Порошенко.

Порошенко заявил, что подозрение народному депутату может вручить только генеральный прокурор, и он приехал к генпрокурору, чтобы получить подозрение и таким образом показать, что он ничего не боится.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Мне жаль, что вы, Владимир Александрович, даёте незаконные указания своему на 300% генеральному прокурору. Перезвоните Януковичу в Россию и спросите, как он закончил. Так будет лучше для вас и Украины".

После этого Петр Порошенко зашёл в Офис генерального прокурора. Сейчас под ГПУ собирается поддержка Порошенко.

Напомним, 10 июня экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на в Госбюро расследований по делу о коллекции картин, которые, по версии следствия, незаконно пересекли границы Украины. Там Порошенко вручили подозрение о назначении бывшим главой государства заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход процедуры.

Впрочем, адвокаты Порошенко считают, что в ГБР экс-президенту не вручили подозрение.

Также "Страна" ведет онлайн-репотаж о том, как 10 июня Петру Порошенко объявляют подозрение.