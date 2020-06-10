Сегодня, 10 июня, экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в ГБР, где ему вручили первое подозрение. Появление лидера партии "Европейская солидарность" прошло на фоне масштабного перфоманса, который устроили его сторонники.

Они развернули выставку картин, которые высмеивали президента Зеленского, генпрокурора Венедиктову и олигарха Коломойского.

После вручения подозрения экс-президенту, юрист Андрей Портнов заявил о том, что действия ГБР совсем не то, чего ждут от властей в обществе.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчемное и труднообъяснимое для общества - неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки.

И это при том, что фигурант причастен к десяткам фактов мародёрства, хищений из бюджета, коррупции, государственной измены при подписании минских соглашений, подрыве суверенитета, продемонстрированного на аудиозаписях с руководителями США, военным преступлениям, узурпации власти, передаче в российский плен украинских моряков, отмыванию преступных доходов, неуплате налогов, финансовым махинациям в офшорах, незаконном завладении природными ресурсами, фальсификации уголовных дел и злоупотреблении властью.

Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость.

Дорогие случайные начальники, а что вы делали целый год? Может это не вы позволили ему переоформить все украденные и отмытые активы на третьих лиц, изменить карту офшоров, снять миллионы долларов наличных и перепрятать деньги в иностранных юрисдикциях?", - написал Андрей Портнов.

Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты Порошенко считают, что в ГБР экс-президенту не вручили подозрение.