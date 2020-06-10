"Из всех грехов выбрали самый никчемный". Портнов прокомментировал первое подозрение Порошенко
Сегодня, 10 июня, экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в ГБР, где ему вручили первое подозрение. Появление лидера партии "Европейская солидарность" прошло на фоне масштабного перфоманса, который устроили его сторонники.
Они развернули выставку картин, которые высмеивали президента Зеленского, генпрокурора Венедиктову и олигарха Коломойского.
После вручения подозрения экс-президенту, юрист Андрей Портнов заявил о том, что действия ГБР совсем не то, чего ждут от властей в обществе.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
"Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчемное и труднообъяснимое для общества - неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки.
И это при том, что фигурант причастен к десяткам фактов мародёрства, хищений из бюджета, коррупции, государственной измены при подписании минских соглашений, подрыве суверенитета, продемонстрированного на аудиозаписях с руководителями США, военным преступлениям, узурпации власти, передаче в российский плен украинских моряков, отмыванию преступных доходов, неуплате налогов, финансовым махинациям в офшорах, незаконном завладении природными ресурсами, фальсификации уголовных дел и злоупотреблении властью.
Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость.
Дорогие случайные начальники, а что вы делали целый год? Может это не вы позволили ему переоформить все украденные и отмытые активы на третьих лиц, изменить карту офшоров, снять миллионы долларов наличных и перепрятать деньги в иностранных юрисдикциях?", - написал Андрей Портнов.
Ранее "Страна" сообщала, что адвокаты Порошенко считают, что в ГБР экс-президенту не вручили подозрение.