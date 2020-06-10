В Киеве свою работу возобновили уже 500 детских садов. Одно учреждение закрыли на карантин, а еще два не могут открыться из-за вспышки коронавирусной инфекции среди персонала.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в среду, 10 июня.

Кличко рассказал, что в столице уже восстановили свою работу 500 детских дошкольных учреждений, которые посещают более 19,5 тысяч детей. Он добавил, что до карантина в садики ходили ежедневно в среднем 55 тысяч воспитанников.

По словам мэра Киева один из столичных детских садов закрыли на карантин, из-за того, что няня контактировала с больным на Covid-19.

"Сообщу, что в садике № 668 в Соломенском районе обнаружили, что помощница воспитателя (няня) одной из групп садика контактировала с больным на коронавирус. Тест у работницы сада - отрицательный. Но ее отправили на самоизоляцию. Другим сотрудникам сада и детям (с согласия родителей) тоже сделают тесты на коронавирус. Город закрыл садик на карантин", - рассказал Кличко.

По его словам, не откроются еще два детских сада в Шевченковском районе Киева, в которых обнаружили вспышку Covid-19 среди персонала.

"В результате проверки персонала в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников. Во втором - одного. Эти сады не работали и пока работать не будут! Мы не можем рисковать здоровьем детей", - добавил мэр столицы.

Кличко о детских садах с 5:40

Напомним, в Киеве с 1 июня открылись детские и спортивные площадки.

Также "Страна" сообщала, что министр Степанов сообщил, кто должен покупать санитайзеры в детские сады. По его словам, антисептики и средства защиты должна закупать администрация.