Директора филиала Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) "Укрзализныци", его бывшего заместителя, и еще двоих (бенефициара и директора частной компании) подозревают в злоупотреблении служебным положением при организации сервиса по продаже электронных билетов на "Бориспольский экспресс". В среду, 10 июня, детективы НАБУ объявили им всем о позозрении. Об этом сообщается на сайте антикоррупционного ведомства.

Уточняется, что действия всех лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины (незаконченное покушение на завладение денежными средствами в особо крупном размере совершенное должностными лицами государственной компании путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц).

"Следствие установило, что в 2018 году, на момент функционирования системы продажи е-билетов, должностные лица "Укрзализныци" инициировали закупку нового программного обеспечения для организации этого же процесса для "Бориспольского экспресса". Чиновники сфальсифицировали документы и выводы, чтобы избежать проведения открытых торгов, и вопреки закону, организовали закупку по переговорной процедуре", - говорится в сообщении.

Как установила экспертиза, программное обеспечение "Укрзализныци" для продажи билетов на "Бориспольский Экспресс" фактически дублирует функциональные возможности уже имеющегося электронного сервиса по продаже железнодорожных билетов. Разработчик уже работающего сервиса предложил "Укрзализныце" организовать электронную продажу билетов на "Бориспольский экспресс" бесплатно, добавив соответствующую опцию в уже функционирующий сервис по продаже э-билетов на пассажирские поезда. Но госпредприятие решило потратить 19,4 миллиона на закупку нового оборудования в другой компании, вероятно связанной с бывшими должностными лицами госкомпании.

В НАБУ утверждают, что в планах организаторов схемы было вытеснение предыдущей компании по предоставлению IТ-услуг неконкурентным способом - за счет предоставленных должностными лицами "Укрзализныци" преимуществ в заключены договоров поставки.

"Для этого компания должна была внедрить на "Укрзализныце" свой программный продукт по продаже билетов на "Бориспольский Экспресс", который впоследствии, под видом модернизации, планировали внедрить на все направления движения пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, после начала досудебного расследования и проведения следственных действий руководство "Укрзализныци" остановило расчет за программное обеспечение с избранной по переговорной процедурой частной компанией. Таким образом 10,4 миллиона гривен остались на счетах государственной компании.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ пришло с обысками к члену правления "Укрзализныци" из-за хищений на строительстве экспресса в "Борисполь".

Также мы сообщали, что "Бориспольский экспресс" планируют соединить с киевским метро.