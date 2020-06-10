Кремль не направлял президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад Победы, который состоится 24 июня в Москве.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

Так, по словам Пескова, Россия не отправляла Зеленскому приглашение на парад Победы, так как Украина де-факто не член СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.

Напомним, ранее сообщалось, что на параде Победы в Москве, который из-за коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, будут присутствовать иностранные делегации. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным будут наблюдать за мероприятием с трибуны.

Также мы писали, что акцию "Бессмертный полк", которую также отложили из-за коронавируса, проведут в июле.