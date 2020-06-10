В Киеве за минувшие сутки 57 человек заразились коронавирусом, среди них - младенец, которому меньше месяца. Всего в столице выявили уже 3 580 случаев Covid-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 июня сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по данным Кличко, среди новых пациентов с коронавирусом - четверо медиков. Кроме того, за последние сутки один случай Covid-19 оказался летальным. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек.

Виталий Кличко сообщил, что за сутки в Киеве заболели 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет, 23 мужчины от 18 до 72 лет, одна девочка, которой 15 лет, и 3 мальчика - одному меньше месяца, двум другим - 15 и 17 лет.

За последние 24 часа в столице выздоровели 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14; Деснянском и Оболонском - по 10; в Шевченковском - 9 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица по состоянию на 10 июня не готова к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.