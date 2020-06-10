Сегодня Петру Порошенко вручили первое подозрение. На это понадобилось более года с тех пор, как Владимир Зеленский на стадионе заявил тогда еще президенту - "я ваш приговор". Правда, стоит уточнить, что подозрение - это не приговор. Приговор оглашает суд, а до него, после вручения подозрения, могут пройти долгие годы.

Бывшего гаранта подозревают в превышении полномочий при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Это скандальный генерал СБУ, у которого впоследствии нашли российских родственников и много незадекларированного имущества.

"Страна" разобрала фабулу этого дела и узнала, что грозит Порошенко, если его доведут до суда.

Что известно о Сергее Семочко

Сергей Алексеевич Семочко занимал при Петре Порошенко ряд высоких постов.

До апреля 2019 года он был заместителем главы Службы внешней разведки. В 2017-2018 годах - главой СБУ Киева и области. А до этого два года - начальником управления контрразведки той же СБУ в сфере экономики. На этих должостях, как присали СМИ, он выполнял различные "особые" поручения Порошенко и его ближайшего окружения. Как по коррупционным схемам, так и по борьбе с тогдшаней оппозицией.

Скандал вокруг этого "особиста" полыхнул в 2018 году, когда Семочко уже был топ-разведчиком. В октябре журналисты программы "Наші гроші" выяснили, что гражданская жена замглавы СВР - гражданка России и ведет бизнес в Крыму.

Как и ее многочисленные родственники.

Хотя официально Семочко не женат, журналисты во время слежки за его домом в Конча-Заспе узнали, кто живет с ним под одной крышей. Как оказалось, женщину, которая живет в доме, где постоянно ночует Семочко и откуда его забирает служебное авто, зовут Татьяна Лысенко.

Всего у разведчика насчитали 8 родственников с паспортами РФ. Правда, СБУ подтвердило информацию только по гражданской жене Семочко. И начало проверку, не было ли вмешательства российских спецслужб в работу одного из шефов украинской разведки.

Параллельно НАБУ открыло дело по незаконному обогащению Семочко. На его гражданскую супругу были записаны немалые активы: особняк, автомобили. У самого же Семочко формально не было даже собственной квартиры и машины. А прописан он был в общежитии.

Журналисты установили, что фактически разведчик ездит на Land Cruiser, зарегистрированном на несуществующую человека. Этот автомобиль каждое утро приезжает забирать пассажира в закрытый коттеджный городок в Конча-Заспе.

Дом на 333 квадратных метра официально приобрела Татьяна Лысенко, а в Козине есть еще два огромных дома, недавно оформленных на ее дочь Анастасию. Как утверждают авторы "Бигус-инфо" - это дочь также и Семочко.

Три дома в Козине обошлись семье Семочко в 8 миллионов долларов.

Сам же генерал говорил, что все эти активы ему не принадлежат.

В марте 2019 года это дело против него закрыли - пользуясь тем, что статью, по которой преследовался Семочко, декриминализировали (позже, уже после Порошенко, ее снова сделали уголовной).

Несмотря на громкий скандал с женой-россиянкой и ее непонятно откуда взявшимися активами, Порошенко не увольнял своего протеже. И только в апреле, накануне дебатов с Зеленским, он убрал его с этой должности.

Назначение Семочко в СВР и стало поводом для первого подозрения против Порошенко.

Что вменяют экс-президенту

Генеральная прокуратура опубликовала суть дела, по которому Порошенко стал подозреваемым.

Речь о незаконном, с точки зрения Офиса генпрокурора, назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки в июле 2018 года.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи Президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил должностное лицо - председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий,

явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Прокуроры говорят, что в суде будут требовать для Порошенко взятия под стражу в качестве меры пресечения.

О том, что Порошенко могут сделать подозреваемым по делу Семочко, "Страна" рассказывала еще в феврале. А в декабре о подготовке этого производства рассказывал директор ГБР Роман Труба.

Пока официально не сообщается, в чем именно незаконность назначения Семочко главой СВР.

Но еще в октябре глава СВР Егор Божок, замом которого ранее сделали Семочко, заявил, что тот не проходил спецпроверки - поскольку его перевели с сопоставимой по уровню должности.

Как сообщили источники "Страны" в ГБР, главной претензией к Порошенко является то, что он провел назначение в обход утвержденных законом процедур. В частности, Порошенко назначил Семочко без решения СНБО.

Любопытно, что по этому делу проходит подозреваемым и тогдашний глава СВР Егор Божок, который сейчас трудится замом министра иностранных дел. Ему вручили подозрение, но не смогли отстранить от занимаемой должности: суд посчитал позицию следствия неаргументированной. Божок на суде заявил, что у него не было полномочий оспаривать и ставить под сомнение указ президента.

Не исключено, что теперь бывший глава СВР и станет главным свидетелем против Петра Алексеевича.

От семи до десяти лет колонии

Судя по вменяемым Порошенко статьям, он может сесть на срок от семи до десяти лет. Статья 426-1 уголовного кодекса ("Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий"), часть четвертая ("совершенное в особый период"), диктуют именно такую санкцию.

Правда, известный юрист Андрей Портнов не верит, что по этому делу Порошенко можно будет "закрыть". И полагает, что оно выбрано специально для профанации и пиара.

"Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчемное и труднообъяснимое для общества — неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки.

И это при том, что фигурант причастен к десяткам фактов мародёрства, хищений из бюджета, коррупции, государственной измены при подписании минских соглашений, подрыве суверенитета, продемонстрированного на аудиозаписях с руководителями США, военным преступлениям, узурпации власти, передаче в российский плен украинских моряков, отмыванию преступных доходов, неуплате налогов, финансовым махинациям в офшорах, незаконном завладении природными ресурсами, фальсификации уголовных дел и злоупотреблении властью.

Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость.

Дорогие случайные начальники, а что вы делали целый год? Может это не вы позволили ему переоформить все украденные и отмытые активы на третьих лиц, изменить карту офшоров, снять миллионы долларов наличных и перепрятать деньги в иностранных юрисдикциях?

Или может не вы позволили его окружению свободно распоряжаться и использовать похищенные у страны ресурсы для финансирования принадлежащих ему СМИ, партии, фракции, подкупа участников массовых акций и другой антигосударственной деятельности.

Поэтому, первое подозрение Порошенко — это продажа воздуха. Вы по всей вертикали — полностью неспособные и некомпетентные чиновники".