В Украине после возобновления международного авиасообщения всех прибывающих граждан в страну будут делить на две категории, в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса в разных странах.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, в среду, 10 июня.

"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была красная зона и зеленая зона. Красная - страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже чем в Украине. Зеленая зона - это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше", - сказал Ляшко.

По его словам, прилетевшие из стран, где ситуация с пандемией коронавируса лучше, чем в нашей стране, не будут отправлять на самоизоляцию.

"Люди с зеленой зоны, то есть стран, где ситуация лучше, чем в Украине, они не будут нуждаться в пребывании в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдением других мер: термоскрининг и остальных", - добавил заместитель министра.

Ляшко о прибывающих граждан в Украину с 17:35

Напомним, Украина возобновляет международное авиасообщение с 15 июня. В первую очередь наша страна может восстановить авиасообщение с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. Сейчас Министерство иностранных дел на двустороннем уровне обсуждает этот вопрос.

Ранее были опубликованы рекомендации по авиаперелетам в Украине во время карантина. Так, согласно документу, рекомендуется запретить продажу товаров duty free или других несущественных товаров на борту, уменьшить сервис по обслуживанию едой и напитками.