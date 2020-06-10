Шведская прокуратора утверждает, что премьер-министра страны Улофа Пальме в 1986 году убил бывший сотрудник страховой компании Стив Энгстром, который покончил с собой в 2000 году. В связи с этим следствие по обстоятельствам гибели Пальме закрыто, сообщил старший прокурор Кристер Петерссон. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Установлено, что это бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстром, известный также как "Скандиа-мэн". В 2000 году он покончил с собой", - говорится в сообщении.

Известно, что Улоф Пальме был убит в Стокгольме выстрелом в спину, когда возвращался домой из кино вместе со своей женой Лисбет. В тот день премьер-министр отпустил свою охрану.

Свидетелями убийства стали более десятка человек, поскольку преступление было совершено на одной из самых оживленных улиц шведской столицы. Люди видели, как высокий мужчина сделал несколько выстрелов, а затем скрылся с места преступления.

По этому делу были допрошены тысячи человек. Первоначально был осужден один мелкий мошенник, однако затем его приговор был пересмотрен.

ЭСтив нгстром проходил по делу в качестве одного из свидетелейу, однако подозрений в его адрес тогда не возникло.

Впервые о нем как о подозреваемом заявил журналист Томас Петтерссон. Полиция начала расследовать эту версию через 18 лет после смерти Энгстрома.

Как предполагалось, причиной убийства стали левые социалистические взгляды Улофа Пальме.

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