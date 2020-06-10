Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко считают, что ГБР не вручило их подзащитному подозрение о назначении бывшим главой государства заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко в обход процедуры.

Об этом с места событий в среду, 10 июня, сообщает корреспондент "Страны".

Так, несмотря на заявление начальника второго отдела ГБР о том, что Порошенко было вручено подозрение, его адвокат эту информацию отрицают.

"Когда мы зашли в ГБР к нам подошел прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так как подозрение народному депутату вручать нельзя, Порошенко отказался его получать", - заявил адвокат Илья Новиков.

Напомним, что "Страна" следит за происходящим вокруг противостояния Порошенко и ГБР в текстовой онлайн-трансляции.

Стоит отметить, что вчера, 9 июня, Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что готова подписать подозрения депутатам, включая Петра Порошенко, в случае достаточных оснований и доказательств.