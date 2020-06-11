Предлагаем гороскоп на четверг, 11 июня, для каждого знака Зодиака. В этот день лучше не перегружать вопросами руководство и госорганы, а посвятить время самообразованию и выработке силы воли. Для всех представителей Зодиака важно будет изучить азы грамотного и успешного общения. Кому-то нужно научиться слушать, другим - обратить внимание на красноречие и аргументы.

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Овен (21.03 - 20.04)

Звезды одобряют ваше стремление решать вопросы вместе с единомышленниками. Постарайтесь быть добродушными с любым собеседником. Общение - это то, что вам сейчас необходимо. Находясь в социуме, вы сможете лучше разбираться в актуальных проектах и быстро отбрасывать в сторону все ненужное.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня Тельцам будет трудно добиться согласия от близкого окружения. Вам может показаться, что ваши рациональные объяснения делают людей излишне эмоциональными. Вы сможете одержать победу, если проявите чуть больше последовательности в своих действиях и подготовите прочную доказательную базу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Для Близнецов, которые соскучились по романтичным проявлениям чувств, день может преподнести приятные сюрпризы в виде новых знакомств, флирта и зарождения любовных связей. Однако ваша радость может стать настолько чрезмерной, что не оставит в голове рациональных мыслей.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки могут очутиться в центре важных событий. Не удивляйтесь новому окружению, оригинальным знакомствам и ярким личностям. Ключ к успеху - ваша общительность. Постарайтесь за счет новых знакомств привлечь в жизнь любовь к творчеству и чуть глубже проанализировать свою жизнь.

Лев (23.07 - 23.08)

Поддержать имидж лидера Львам поможет чувство эмпатии к ближнему. Возможно, придется выбирать между доверием любимого человека и вашим неуемным самолюбием. Не стремитесь угнаться за прибылью, современными идеями или высокими должностями. Это не приведет ни к чему хорошему.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам необходимо провести день, привнося свежие идеи в повседневные дела. Так можно не только укрепить существующие связи, но и обрасти новыми. Звезды советуют вам быть наблюдательными и самокритичными, даже если рутинные обязанности не вызывают у вас материального интереса.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут провести день с полной свободой самовыражения. Не забывайте озвучивать свои идеи и наделять их творческой составляющей. Работа над оригинальным проектом сможет усилить взаимную симпатию на работе и дома. Главное - решиться на неофициальные переговоры.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам жизненно необходимо буквально раствориться в семье, проговаривать все вопросы с человеком, которому вы доверяете, находить в детях продолжение себя и не зацикливаться на проблемах. Время в приятной компании сделает вас продуктивным в деловой сфере.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы находятся на гребне волны, которая может кардинально изменить их жизнь. Это информационный поток, который пополнит багаж знаний и откроет многие дороги. Сегодня главное задуматься над дружескими советами и превратиться из преподавателя в прилежного ученика.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня звезды советуют Козерогам говорить только на темы, которые интересуют вас и прерывать разговор там, где он идет вразрез с вашими взглядами. Отстаивайте свои принципы без проявлений агрессии или других эмоций. Будьте сдержаны и кратки в аргументах, экономьте время на ненужных спорах.

Водолей (21.01 - 20.02)

День благоприятен, чтобы совместить общение с прогулками на свежем воздухе. Гармоничные отношения в семье отразятся на рабочих ситуациях и проиграются при знакомстве с новыми людьми. Возможно, сегодня Водолеи смогут стать более уверенными в себе и своем окружении.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам звезды советуют быть лояльными в общении с другими людьми и не стараться подчинить их своей воле. Чтобы добиться успешной коммуникации, важно говорить на языке интеллекта, а не чувств. Тем более в том случае, если сегодняшний разговор считаете важным для своего душевного равновесия.

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