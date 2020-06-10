От коронавируса скончался 64-летний сотрудник Госпогранслужбы Украины. Смерть наступила во вторник, 9 июня. Мужчина болел двусторонней пневмонией и 5 июня в тяжелом состоянии был госпитализирован в ведомственный госпиталь. Об этом сообщается на сайте ГПС Украины.

Уточняется, что 6 июня состояние больного ухудшалось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за обострения состояния и наличия сопутствующих хронических заболеваний спасти жизнь пациенту не удалось.

"По состоянию на 10 июня в Госпогранслужбе Украины зафиксировано 58 работников и военнослужащих, больных COVID-19. Из них 36 выздоровели, 21 - проходят лечение. Среди тех, кто лечится, нет людей в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

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