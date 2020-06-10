Сегодня экс-президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о коллекции картин, которые, по версии следствия, незаконно пересекли границы Украины.

Адвокат Порошенко заявил, что сегодняшний допрос в ГБР - это повод вручить экс-президенту подозрение. "Когда мы зашли в ГБР к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле про назначение Главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так подозрение народному депутату вручать нельзя, и Порошенко отказался его получать", - заявил адвокат Новиков

Он также добавил, что после попытки вручения пятому экс-президенту Украины подозрение, он покинул здание ГБР.

Сразу после этого пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу Семочко.

"Страна" следит за происходящим и ведет онлайн-трансляцию с очередного допроса Порошенко.

Также мы писали, что предыдущая попытка ГБР допросить экс-президента вызвала большой скандал. Как это происходило - можно прочитать в материале "Страны".