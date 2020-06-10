В ночь на среду, 10 мая, неожиданно возник пожар с последующим сильным задымлением почти всех кабинетов здания на Набережном шоссе, 25, где расположено Главное следственное управление Национальной полиции.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, несмотря на то что сильного горения в кабинетах следователей-"важняков" не было, пожарные залили водой помещения ГСУ от души.

Официально утрату каких-либо материалов уголовных производств пока не подтверждают, однако анонимно следователи говорят что материалы дел все-таки пострадали от воды так как не все хранились в сейфах, которых не хватает.

Учитывая специфику ГСУ Нацполиции, в производстве которого были особо важные дела - к примеру то же дело по убийству Павла Шеремета и другие дела по бандитизму, крупным хищениям, прочим громким делам, по словам наших информированных собеседников, не исключено что в итоге некоторых томов недосчитаются.

Сейчас пытаются провести инвентаризацию и понять, что с комплектностью многоэпизодных резонансных дел. Есть предположение, что пожар устроили неслучайно и могут им прикрыть "продажу" материалов заинтересованным лицам. Ведь не все материалы реально восстановить.

Подобное уже было во времена Майдана когда не одно "проданное" дело списали как сожженное демонстрантами.

Как сообщала "Страна", Нацполиция подготовила 38 томов материалов досудебного расследования в отношении подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которые были выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления. Всего же уголовное дело по факту убийства Шеремета насчитывает более 250 томов.

Также мы сообщали, что Зеленский заявил, что Аваков должен завершить дело Шеремета.