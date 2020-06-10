Украинская авиастроительная компания "Антонов" оказалась в центре скандала.

На днях состоялось собрание трудового коллектива, по итогам которого направили обращения президенту, главе парламента, премьер-министру и секретарю СНБО.

Если коротко, смысл посланий следующий: "Укроборонпром" (в структуру которого входит "Антонов") пытается остановить работу стратегического предприятия и даже его уничтожить. Антоновцы просят власти срочно вмешаться.

Собственно, война между ведомством Айваруса Абромавичуса и "Антоновым" началась уже давно. "Укроборонпром" организовал на "Антонове" масштабный аудит, и, как говорят на предприятии, начал "копать" под руководителя завода Александра Донца. В итоге последний был уволен, в связи с чем и возмутился трудовой коллектив. "Собрание связано с обострением ситуации относительно неправомерных действий управляющей структуры - ГК "Укроборонпром", направленных на остановку работы предприятия", - говорится в резолюции по итогам собрания.

Антоновцы утверждают, что "Укроборонпром" предпринимает попытки едва ли не "убить" предприятие. В концерне же дают понять, что коллектив просто будоражит директор, к которому "есть вопросы".

"Страна" разбиралась, что стоит за конфликтом на "Антонове".

"Убивают" или реформируют?

Антоновцы считают, что их предприятие хотят "раздерибанить".

"Среди таких методов - попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. Для формального обоснования таких действий проводятся бесконечные проверки, которые абсолютно безосновательны, ведь "Антонов" постоянно предоставляет концерну детальные отчеты о своей деятельности. Последняя проверка проводилась комиссией с непрофильных специалистов с многочисленными нарушениями Порядка служебных проверок", - говорится в обращении коллектива.

Результаты проверок на предприятии считают "откровенно манипулятивными и такими, что не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности предприятия". Также в компании говоря, что "Укроборонпром" намеренно не утверждает им финплан, чтобы получить 15% прибыли компании за 2018 год. На "Антонове" же заявили, что направив деньги на программу импортозамещения и строительство самолета Ан -178 по контракту с МВС Перу.

В компании прямым текстов говорят, что давление идет "в угоду западным инвесторам". И опасаются, что их предприятие ждет судьба уже уничтоженных заводов "Большевик", "Электронмаш" и других.

Антоновцы просят у властей восстановить в должности уволенного руководителя, срочно вывести предприятие из-под управления "Укроборонпрома" и принять государственную программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года. А также создать должность вице-премьера и министерства по ОПК (соответствующее предложение уже было озвучено Зеленским).

У "Укроборонпрома" - своя версия происходящего.

В концерне поясняют увольнение руководителя "результатами проверки", который могут свидетельствовать о неэффективными использования государственных средств.

Заместитель гендиретора Мустафа Найем сообщил телеграм- каналу Pavlovsky News, что задачей "Укроборонпрома" является продвижение интересов "Антонова" за рубежом. По его словам, благодаря "Укроборонпрому" авиазавод получил контракт с Перу - тендер на поставку транспортного самолета.

Найем отметил, что у руководства концерна нет претензий к работникам "Антонова", но по результатам проверки они есть к руководству. Также в "Укроборонпроме" заявили, что приватизации и сокращения производства на заводе "Антонов" не планируется.

Кто возглавит "Антонов"

По поводу открытой войны "Антонова" с "Укроборонпромом" есть разные версии. Одна из них - личностный конфликт теперь уже бывшего руководителя "Антонова" Александра Донца с топ-менеджментом "Укроборонпрома".

"Это конфликт личных интересов. Никто предприятие не уничтожает", — сказал нам экс-вице-президент "Антонова" Юрий Киселев.

После увольнения Донца и.о стал вице-президент по проектированию Александр Лось.

Но, скорее всего, его кандидатура временная. Как стало известно "Стране" из своих источников в оборонном комплеске, у "Укроборонпрома" есть свой человек на это место.

"На руководителя "Антонова" обсуждается кандидатура Руслана Коржа. Он входит в ближайшее окружение главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса и, по-сути, является его доверенным лицом. Абромавичус спешит поставить его у руля "Антонова", пока не появился вице-премьер, который будет курировать работу ОПК и может вмешаться. А его назначение может состояться уже в ближайшее время. Поэтому в "Укрборонпроме" усилили натиск, и уволили руководителя "Антонова" несмотря на на карантин и то, что он сейчас на больничном. То есть, с юридической точки зрения такая отставка очень сомнительная", - рассказал наш источник.

Руслан Корж работал с Абромавичусов еще в Минэкномики (был его замом). А осенью прошлого года был назначен заместителем гендиректора "Укробронпрома" по авиа- и ракетостроению.

В зону его отвественности попало 32 предприятия, в том числе, "Антонов".

Замгендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь написал тогда в Facebook, что состояние авиастроения в Украине является "плачевным".

"Процветающая коррупция и мутный схематоз. Жизнь за счет ремонтов и проедание средств от грузоперевозок. Крайний самолет построили 5 лет назад. Раздутые трудовые штаты. На балансе куча непрофиля, есть даже кролики (!). Молодых инженеров практически не встретить. Средняя зарплата 14000 грн", - писал Бондарь.

И в задачи Коржа входило исправление этой ситуации. Что за почти 9 месяцев с момента его назначения в "Укроборонпром" сделать, по всей видимости, так и не удалось.

Первым делом - самолеты

Впрочем, есть мнение, что смена руководства - это только первый шаг. И в последующем планы по "Антонову" следующее - вывести в отдельное направление грузовые перевозки, которые по-сути, являются самым лакомым куском бизнеса предприятия, и перенести за пределы Киева сам завод (что позволит освободить целые массивы земли, на которую уже давно положили глаз застройщики).

Одним из структурных подразделений "Антонова" является авиакомпания "Авиалинии Антонова", специализирующаяся на грузовых перевозках. В ее авиапарке — самолет АН-225 "Мрія", семь АН-124-100 "Руслан", по одному АН-22 "Антей", АН-26 и АН-74Т. Ежегодно они перевозят сотни тысяч тонн грузов и по-сути "кормят" всю компанию. "Это сотни миллионов долларов в год", - сказал нам источник, знакомый с ситуацией на предприятии. Собственно, за счет этих денег "Антонову" удается оставаться в плюсе, хотя по-сути авиастроения сейчас в упадке, и после 2014 года из-за разрыва связей с Россией, откуда поставлялись комплектующие, самолеты практически не производятся.

В 2018 году чистая прибыль предприятия превысила миллиард, а в 2019 году - порядка 800 млн.

Как рассказывал "Стране" ранее наш источник на "Антонове", за деньги "Авиалиний Антонова" давно идет борьба. В свое время долю с них получало окружение экс-президента Порошенко. И, собственно, чтобы контролировать этот направление и сам "Антонов", предприятие в 2015 году было включено в структуру "Укроборонпрома".

"Еще до назначения в "Укроборонпром" Абромавичус встречался по поводу грузоперевозок "Антонова" с управляющей компанией из Великобритании. Думаю, именно в перевозках - вся суть конфликта", - рассказал "Стране" экс-глава "Укрспецэкспорта" Серей Бондарчук.

По его мнению, грузовой авиапарк и земля - это основные цели "реформ" на "Антонове". "Донец (уволенный руководитель "Антонова" - Ред.) этому сопротивлялся, поэтому был неугодным", - говорит Бондарчук.

То есть, по словам Бондарчука, идет перераспределение финансовых потоков, никакой стратегии развития предприятия нет. Хотя дела на нем идут не лучшим образом.

"Нет госзаказов, нет авиастроения, нет планов по выходу из кризиса и дальнейшем развитию. Такое впечатление, что "Укроборонпром" действительно не видит это предприятие в качестве поставщика на внутренний и внешний рынки высокотехнологической продукции", - считает Бондарчук.

"Соросята подминают "Антонов" под себя. Грузоперевозки выведут, завод закроют", - сказал нам один из экспертов авиарынка.

То есть, не исключено, что "Антонов" решили пустить по той же схеме, что и многие стратегические предприятия. Когда заводы намеренно держат в кризисе, а технологии выводятся за рубеж или блокируются. Такой сценарий готовился для "Мотор Сичи", об "охоте" за нашими технологиями, но нежелании видеть на мировом рынке нашу продукцию "Стране" рассказывали также на "Южмаше".