С 10 июня в Украине вводят очередной этап смягчения карантина. С сегодняшнего дня открываются учреждения культуры и разрешается проводить культурные и массовые мероприятия. Об этом во время онлайн брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он уточнил, что всем работникам сферы культуры, а также посетителям учреждений необходимо проводится температурный скрининг и дезинфекцию рук на входе, также важна социальная дистанция, а контроль билетов рекомендуют проводить с помощью сканеров штрих-кодов.

Также сохраняется ограничение по количеству посетителей: в помещении - 1 человек на 5 кв.метров, под открытым небом - 1 человек на 5 кв.метров огражденной территории.

Ослабления карантина не касаются зрителей на футбольных матчах. По-прежнему запрещены фан-зоны, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Все посетители должны быть в масках и размещаться только на сидячих местах, в залах - в шахматном порядке (чтобы слева-справа и спереди-сзади сидящего никого больше не было).

Также с 10 июня открываются заведения размещения (кроме детских лагерей): обязательна предварительная онлайн-регистрация, питание желательно организовать в номерах или в ресторанах с соблюдением дистанции.

Также Ляшко назвал регионы, в которых пока не вводят ослабление карантина: Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области.

На видео: Виктор Ляшко об ослаблении карантина с 10 июня - с 11:00

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