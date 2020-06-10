Участники движения Black Lives Matter снесли и сбросили в воду памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Статуя знаменитого мореплавателя была установлена в городе Ричмонд (штат Вирджиния - Ред.).

Об этом сообщает New York Post.

"Мы должны начать с того, с чего все начиналось. Мы должны начать с людей, которые первыми пришли на эту землю", - сказала активистка Челси Хиггс-Уайз.

Отмечается, что перед этим протестующие обвесили статую гирляндами и разрисовали. Один из протестующих держал табличку с надписью: "Колумб олицетворяет геноцид".

Затем на монумент набросили веревки и повалили его. После чего статую оттащили к расположенному рядом озеру и скинули на дно.

Напомним, статуи деятелям прошлых лет стали мишенью протестующих в США и Европе после смерти Джорджа Флойда.

Участники движения Black Lives Matter в британском Бристоле снесли памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону, который жил в XVII-XVIII веках. Он жертвовал много денег на благотворительность, но при этом был известным работорговцем.

Ранее "Страна" писала, что в США мародеры во время протестов разграбили художественную галерею. Ногами и подручными предметами мародеры выбили окна заведения и начали выносить все подряд.