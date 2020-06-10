В Министерстве здравоохранения Украины изменили правила выписки зараженных пациентов коронавирусной инфекцией. Теперь им нет необходимости ждать результатов двух тестов на Covid-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, в среду, 10 июня.

Так, выписать зараженного коронавирусом пациента смогут в случае, если у него будут отсутствовать клинические симптомы, и лишь один результат теста на Covid-19 будет отрицательным.

"Раньше у нас критерием для выписки было отсутствие клинических симптомов, а также два подряд отрицательных теста ПЦР. Сегодня эти критерии - отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР. Поэтому мы ожидаем увеличения количества лиц, которые выздоровели, в связи с изменением подходов к тестированию", - сказал Ляшко.

Ляшко о выписке больных с коронавирусом с 4:55

Напомним, по данным на 10 июня в Украине 28 381 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. За сутки в стране зафиксировано 525 новых случаев заражений. Всего за сутки в Украине умерло 23 человека, а выздоровело - 357 пациентов.

Также мы писали, что в Украине 10 дней подряд ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом.