Желающие пересечь линию разграничения на Донбассе в среду, 10 июня, начали собираться еще с 06:00 у КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская", которые сегодня в 11:00 возобновили работу.

Об этом сообщается на странице Госпогранслужбы Украины в соцсети.

"По состоянию на 08:30 у "Станицы Луганской" собралось 45 человек, а у "Марьинки" - 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди собравшихся у КПВВ, дети и пожилые люди", - уточнили пограничники.

В то же время в ГПСУ не исключают, что сепаратисты могут отказать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной Украине территории. Чтобы не возникало скопления людей и транспорта в серой зоне, сегодня пропуск будет осуществляться постепенно.

"Сегодня согласно приказу командующего ООС, восстанавливается пропуск через линию разграничения на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Однако времени пропуска ограничено - с 11:00 до 14:00. На КПВВ есть достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к возобновлению пропуска", - добавили в пресс-службе.

В ГПСУ уточнили, что из-за регламентирования пропуска приоритет будут предоставлять гражданам, которые следуют на оккупированные территории по причинам социально-гуманитарного характера и при наличии подтверждающих документов, и тем, которые следует для сдачи ВНО.

"Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" заявили, что не собираются 10 июня открывать пункты пропуска, с их стороны линия разграничения остается закрытой.

Также мы сообщали, что на границе между так называемыми "ЛНР" и "ДНР" взорвалась бомба, погибли два человека.