Соблюдение домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым, который недавно убил человека в ДТП, будет контролировать Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и прокуратура. На заслуженного артиста Российской Федерации уже надели электронный браслет, в ближайшее время ему запрещено пользоваться интернетом и встречаться с друзьями.

Об этом в среду, 10 июня, информирует агентство городских новостей "Москва".

"С целью осуществления контроля за соблюдением М. Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля", - заявил руководитель пресс-службы управления ФСИН в Москве Сергей Цыганков.

Так, по решению Таганского суда Москвы, Ефремову во время домашнего ареста запрещается покидать квартиру, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, а также пользоваться любыми средствами связи и интернетом. В то же время актеру разрешается вызывать врачей или представителей правоохранительных органов. Тем не менее, артист должен уведомлять органы следствия о каждом звонке.

Кроме того, суд ограничил круг общения актера близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками органов ФСИН. Если Ефремов нарушит условия ареста, меру пресечения могут изменить на более жесткую.

Также прокуратура Москвы проконтролирует работу должностных лиц, которые ответственны за выполнение Михаилом Ефремовым требований домашнего ареста, сообщила руководитель пресс-службы московского надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Прокуратуре Центрального административного округа поручено обеспечить надзорное сопровождение исполнения уполномоченным органом требований федерального законодательства при осуществлении контроля за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и ограничений", – сказала Нефедова.

Напомним, в понедельник, 8 июня, актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, получил серьезные травмы и скончался.

По информации российского телеведущего Андрея Малахова, в момент аварии Ефремов находился в автомобиле со своей любовницей, актрисой Дарьей Белоусовой, которая сбежала с места преступления. Вчера актер был отправлен под домашний арест до 9 августа.