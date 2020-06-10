В Черновицкой области иностранец при попытке ограбления частного дома ранил двоих полицейских. Правоохранители были госпитализированы с ранениями головы и голени.

Об этом в среду, 10 июня, информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских. В результате он ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении правоохранителей.

В Черновицкой области бывший зек пытался ограбить дом и ранил двоих спецназовцев. Фото: Нацполиция

Так, полицейским поступила информация, что 36-летний иностранец, который в 2010 году получил 11-летний тюремный срок за совершение тяжких преступлений в Одесской области, планирует ограбить частный дом.

В Черновицкой области бывший зек пытался ограбить дом и ранил двоих спецназовцев. Фото: Нацполиция

Для его задержания были привлечены спецназовцы КОРД, так как стражи порядка знали, что преступник может быть вооружен. Для его поимки полиция устроила засаду.

В Черновицкой области бывший зек пытался ограбить дом и ранил двоих спецназовцев. Фото: Нацполиция

В ночь на среду злоумышленник проник в дом через окно подвала, и когда он услышал фразу "работает полиция" попытался убежать от правоохранителей и даже принялся в них стрелять. Двое спецназовцев получили огнестрельные ранения. Для того, чтобы задержать стрелка, полицейские ранили его в бедро.

В Черновицкой области бывший зек пытался ограбить дом и ранил двоих спецназовцев. Фото: Нацполиция

Полицейских, с огнестрельными ранениями головы и голени, и, злоумышленника с ранением бедра, госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь. На данный момент решается вопрос о правовой квалификации события.

В Черновицкой области бывший зек пытался ограбить дом и ранил двоих спецназовцев. Фото: Нацполиция

В Черновицкой области бывший зек пытался ограбить дом и ранил двоих спецназовцев. Видео: Нацполиция

Напомним, что недавно в Киеве судили харьковчанина, который ограбил отделение "Новой Почты".

Ранее мы писали, что в центре Киева трое преступников напали на врача и угрожая ножом отобрали у него медицинское оборудование на 290 тысяч гривен. Один из грабителей, уроженец Харькова, уже был судим за аналогичное преступление. Теперь злоумышленники могут попасть в тюрьму на 15 лет.