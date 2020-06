В Брюсселе лозунгами антирасистского движения Black Lives Matter разрисовали конную статую бельгийского короля Леопольда II, правление которого (1865-1909 гг.) было связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. Об этом сообщает газета Le Soir.

Уточняется, что эта скульптура уже подвергалась нападению манифестантов во время 10-тысячной акции Black Lives Matter 7 июня. Осквернение памятников короля-колонизатора началось в Бельгии вместе с протестами против убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Protestors in Brussels deck out a statue of Belgium’s King Leopold II in a Congolese flag and signs reading “Leopold = murderer” for his brutal colonial rule. pic.twitter.com/dCBeJYWE0Z