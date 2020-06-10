Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 июня возобновляет полеты из Киева в Одессу, Львов, Харьков и Днепр. Об этом свидетельствуют данные системы бронирования билетов, согласно которым, рейс PS1035 "Киев - Львов" будет выполняться по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1033 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W161 - по вторникам с 16 по 30 июня.

В Одессу рейсы PS1057 полетит по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1055 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W121 - по понедельникам и вторникам с 15 по 30 июня и 7W125 - также по понедельникам и вторникам с 15 июня по 14 июля.

В Харьков запланированы три рейса: PS1025 - по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1023 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W145 - по понедельникам и вторникам с 15 июня по 14 июля.

По направлению "Киев - Днепр" запланированы такие рейсы: PS1073 - по понедельникам с 15 по 29 июня, PS1071 - по пятницам и воскресеньям с 12 по 28 июня, 7W105 - по вторникам с 16 по 30 июня и 7W101 - по понедельникам и вторникам с 15 июня по 30 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что Кипр открыл международное авиасообщение, первый самолет вылетел в Афины.

Также мы сообщали, что названы пять стран, с которыми Украина может возобновить авиасообщение в первую очередь.