Сегодня на 11:00 назначен допрос Петра Порошенко в Госбюро расследований по "картинному делу". Экс-президента хотят допросить по делу о вывозе 43 картин из Украины. Под зданием ГБР собралась поддержка Порошенко, повсюду расставлены мольберты с карикатурами на действующую власть.

Об этом в среду, 10 июня, передает корреспондент "Страны" с места событий.

Как показывает практика, если под ГБР пришли сторонники бывшего президента, значит на допрос он явится. Поддержка Порошенко уже установила у входа в здание ведомства звуковое оборудование, из которого сейчас транслируется музыка. Охраной общественного порядка занимается большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии.

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Кроме того повсюду стоит множество мольбертов карикатурами, стилизованными под классические произведения искусства. В них высмеивается президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса Генпрокурора Ирина Венидиктова, олигарх Игорь Коломойский и другие.

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Под зданием ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского. Фото: Страна

Ранее Порошенко вызывали на допрос по этому делу 26 мая, но он на него не явился. А вместо этого привез коллекцию своих картин в музей Ивана Гончара в Киеве, чтобы показать - его полотна находятся в Киеве. После чего в музей приехали следователи ГБР и изъяли документы, которые подтверждали, что картины находятся на территории Украины легально.

После неявки Порошенко на допрос, ГБР получило разрешение Печерского районного суда Киева на принудительные привод экс-президента.