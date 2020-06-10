Сегодня Петр Порошенко на 11 часов утра вызван в Госбюро расследований по делу о картинах. Речь идет о коллекции, которая, по версии следствия, незаконно пересекла границы Украины.

При этом, как оказалось, вызвали его совсем по другому делу - о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. ГБР заявила, что вручила подозрение экс-президенту, но его адвокаты говорят, что Порошенко отказался его брать.

Предыдущая попытка ГБР допросить экс-президента вызвала большой скандал: вместо следователя Порошенко приехал в один из киевских музеев, куда и привез свою коллекцию картин. Туда же приехал следователь. Спецназ штурмом взял музей, чтобы следствие могло провести опись полотен.

Как это происходило - можно прочитать в материале "Страны" Битва за "Русскую красавицу". Что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.

После этой истории следствие обратилось в суд о принудительном приводе бывшего президента на допрос. И Фемида такую санкцию дала. Хотя адвокаты экс-президента и оспаривают ее.

То есть шуму поднялось много. Интересно, что это дело появилось сразу после того, как полыхнул скандал с пленками Байдена, на которых Порошенко обязался уволить генпрокурора Виктора Шокина в обмен на гарантии по кредиту МВФ. Против Петра Алексеевича завели очередное дело по госизмене. И почти сразу закрутилась история с картинами.

Бытует мнение, что ее раскручивают именно для того, чтобы забылась неудобная для Банковой тема пленок Байдена.

"Страна" следит за очередной попыткой допросить Порошенко по делу о картинах.

Допрос Порошенко. Прямая трансляция

12:04 Хронология вручения подозрения Порошенко от ГБР.

11:56 Видео, на котором сотрудник Госбюро говорит о подозрении для Порошенко.

11:48 Пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу Семочко. Об этом заявил Вадим Приймачев, начальник второго отдела ГБР.

11:46 Допрос по "картинному" делу не проводился.

11:40 Вышел адвокат Порошенко и заявил, что сегодняшний допрос в ГБР - это был повод вручить его подзащитному подозрение.

"Когда мы зашли в ГБР к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так как подозрение народному депутату вручать нельзя, Порошенко отказался его получать",- заявил адвокат Новиков.

Он также добавил, что после попытки вручения Порошенко подозрения, экс-президент покинул здание ГБР.

11:13 Экс-президент после речи отправился на допрос.

11:08 Порошенко говорит, что платил все пошлины на ввезенные им картины.

11:07 Сторонники бывшего президента явно нарушают предписание карантина о запрете на массовые мероприятия. Впрочем, это не в новинку для порохоботов и националистов, которых никто, к слову, не штрафует.

11:05 Приехал Порошенко. Он без маски, начал сходу говорить речь. О том, что ГБР запретила украинцам смотреть картины, которые экс-президент накануне привез в музей Гончара в Киеве.

11:01 Под ГБР приехали поддержать Порошенко депутаты "ЕС" Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Владимир Арьев, Нина Южанина, Ахтем Чийгоз.

10:54 Порохо-вернисаж под ГБР. Видео "Страны".

10:45 Здесь теперь целая картинная галерея.

10:26 Еще порция "веселых картинок" от сторонников Порошенко.

10:16 Вот картины с карикатурами на Зе и других, которые порохоботы принесли под ГБР.

10:10 Под ГБР собирается поддержка Порошенко. Они установили звуковое оборудование, на котором транслируют музыку. Также принесли множество мольбертов, на которые поставили картины с карикатурами на Зеленского, Коломойского, Венедиктовой.

Как показывает практика предыдущих допросов, если есть поддержка - значит и будет Порошенко.

Охраной общественного порядка занимается большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии.