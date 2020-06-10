Порохоботы принесли под ГБР картины с Зеленским и Венедиктовой. Фото
Порохоботы принесли под ГБР картины с Зеленским и Венедиктовой. Фото "Страны"

Сегодня Петр Порошенко на 11 часов утра вызван в Госбюро расследований по делу о картинах. Речь идет о коллекции, которая, по версии следствия, незаконно пересекла границы Украины. 

При этом, как оказалось, вызвали его совсем по другому делу - о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко. ГБР заявила, что вручила подозрение экс-президенту, но его адвокаты говорят, что Порошенко отказался его брать. 

Предыдущая попытка ГБР допросить экс-президента вызвала большой скандал: вместо следователя Порошенко приехал в один из киевских музеев, куда и привез свою коллекцию картин. Туда же приехал следователь. Спецназ штурмом взял музей, чтобы следствие могло провести опись полотен. 

Как это происходило - можно прочитать в материале "Страны" Битва за "Русскую красавицу". Что вменяют Порошенко по "картинному делу" и зачем ГБР штурмовало музей.

После этой истории следствие обратилось в суд о принудительном приводе бывшего президента на допрос. И Фемида такую санкцию дала. Хотя адвокаты экс-президента и оспаривают ее. 

То есть шуму поднялось много. Интересно, что это дело появилось сразу после того, как полыхнул скандал с пленками Байдена, на которых Порошенко обязался уволить генпрокурора Виктора Шокина в обмен на гарантии по кредиту МВФ. Против Петра Алексеевича завели очередное дело по госизмене. И почти сразу закрутилась история с картинами. 

Бытует мнение, что ее раскручивают именно для того, чтобы забылась неудобная для Банковой тема пленок Байдена. 

"Страна" следит за очередной попыткой допросить Порошенко по делу о картинах.

Допрос Порошенко. Прямая трансляция

12:04  Хронология вручения подозрения Порошенко от ГБР.

ГБР скриншот

11:56  Видео, на котором сотрудник Госбюро говорит о подозрении для Порошенко.

11:48  Пресс-служба ГБР заявила, что Порошенко вручили подозрение по делу Семочко. Об этом заявил Вадим Приймачев, начальник второго отдела ГБР.

11:46  Допрос по "картинному" делу не проводился. 

11:40  Вышел адвокат Порошенко и заявил, что сегодняшний допрос в ГБР - это был повод вручить его подзащитному подозрение.

"Когда мы зашли в ГБР к нам подошёл прокурор офиса Генерального прокурора и хотел вручить ему подозрение в деле о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но так как подозрение народному депутату вручать нельзя, Порошенко отказался его получать",- заявил адвокат Новиков.

Он также добавил, что после попытки вручения Порошенко подозрения, экс-президент покинул здание ГБР.

11:13  Экс-президент после речи отправился на допрос.

11:08  Порошенко говорит, что платил все пошлины на ввезенные им картины. 

11:07  Сторонники бывшего президента явно нарушают предписание карантина о запрете на массовые мероприятия. Впрочем, это не в новинку для порохоботов и националистов, которых никто, к слову, не штрафует. 

11:05  Приехал Порошенко. Он без маски, начал сходу говорить речь. О том, что ГБР запретила украинцам смотреть картины, которые экс-президент накануне привез в музей Гончара в Киеве. 

11:01  Под ГБР приехали поддержать Порошенко депутаты "ЕС" Артур Герасимов, Алексей Гончаренко, Владимир Арьев, Нина Южанина, Ахтем Чийгоз.

10:54  Порохо-вернисаж под ГБР. Видео "Страны". 

10:45  Здесь теперь целая картинная галерея. 

Картины под ГБР

10:26  Еще порция "веселых картинок" от сторонников Порошенко.

У ГБР сторонники Порошенко расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского

карикатуры Зеленского, Венедиктову и Коломойского у ГБР

карикатура на Зеленского и Венедиктову

10:16  Вот картины с карикатурами на Зе и других, которые порохоботы принесли под ГБР.

У ГБР появились картины-карикатуры на Зеленского

К ГБР принесли карикатуру на Венедиктову

сторонники Порошенко расставили карикатуры у ГБР

У ГБР перед допросом Порошенко расставили картины-карикатуры на Зеленского и Коломойского

Карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского под ГБР

Сторонники Порошенко под ГБР расставили карикатуры на Зеленского, Венедиктову и Коломойского

10:10  Под ГБР собирается поддержка Порошенко. Они установили звуковое оборудование, на котором транслируют музыку. Также принесли множество мольбертов, на которые поставили картины с карикатурами на Зеленского, Коломойского, Венедиктовой.

Как показывает практика предыдущих допросов, если есть поддержка - значит и будет Порошенко.

Охраной общественного порядка занимается большое количество сотрудников полиции и Нацгвардии.

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